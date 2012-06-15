Необходимо поправить код

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

День добрый!

Есть сайт на Джумле.

В данный момент он не работает, необходимо исправить ошибку.

Более подробно при переписке.

ICQ 598-281-659

Joomla
13 лет назад
breez
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный специалист своего дела... быстро нашел проблему и решил ее. Спасибо.
Был рад помочь. Всегда приятно работать с ответственными людьми.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад