Нужен следующий модуль для DLE 9.3 Турнирная таблица модуль должен включать 1 Назначение команды пользователю 2 Присвоение логотипа команде 3 Таблицы для плей-офф и групповых этапов Вообщем вот скрин(1) ...
Необходимо поправить код
День добрый!
Есть сайт на Джумле.
В данный момент он не работает, необходимо исправить ошибку.
Более подробно при переписке.
ICQ 598-281-659
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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