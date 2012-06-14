Модуль Турнирная таблица

Нужен следующий модуль для DLE 9.3 Турнирная таблица

модуль должен включать

1 Назначение команды пользователю

2 Присвоение логотипа команде

3 Таблицы для плей-офф и групповых этапов

Вообщем вот скрин(1) пользовательской части-это таблица с возм внесения результата,причем результат вводится в таблицу когда получает подтверждение обоих игроков

И скрин(2) самой формы для введения результата

Ну ето только пользовательская .

Вообщем нада реализовать такой модуль.

На скрине стрелками отмечено куда вводятся резы ,поля для таблицы нужны теже что и на скрине