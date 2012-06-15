HTML4 > HTML5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок234 просмотра

Есть 1 страничный сайт на HTML4. Надо сделать на HTML5

Срок 5 дней

Оплата 20 долл

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.

HTML
13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Безупречный и внимательный исполнитель! Все сделал очень быстро. Работа принята без единой правки. Очень хорошо структурированный код.
Приятный заказчик, оплата получена вовремя.

Заявки фрилансеров

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад