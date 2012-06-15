HTML4 > HTML5

Есть 1 страничный сайт на HTML4. Надо сделать на HTML5

Срок 5 дней

Оплата 20 долл

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.