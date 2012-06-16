M-Code

Владислав M-Code

 
32 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб разработчик

с 2007 - Куратор одного диллера WebMoney, Занимаюсь автоматизацией процессов.

С 2009 Системный Администратор к.к.

С 2012 QA Automation Engineer

С 2013 PHP Developer

Пропадают исполнители?! Отмазки в стиле отсутствовал интернет?! Тогда вам ко мне. Стабильный онлайн, наличие запасных интернет каналов, наличие времени и желания. Обширные контактные данные, страница вконтакте, номер мобильного, номер рабочего (стационарный), скайп. Я не беру заказ просто так, я беру только то что реально смогу выполнить.

Wordpress, DLE, Bitrix, Yii

Статус - (Занят)

PHPWordPressБитриксDLEYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
Mellkiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Верстка/натяжка на дле ( установить )
Оперативно выполнил поставленную задачу по очень адекватной цене, по ходу работы всегда был на связи и держал вкурсе дел, в общем адекватный и ответственный человек. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Надеюсь на продолжение. Рекомендую.
Ответный отзыв
tzarev
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Срочно сделать мелкие правки на сайт
Все сделал в лучшем виде и быстро, спасибо!
antonydamasko
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
PHP-модуль мгновенного обмена webmoney
Отлично справился с задачей.
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
HTML4 > HTML5
Безупречный и внимательный исполнитель! Все сделал очень быстро. Работа принята без единой правки. Очень хорошо структурированный код.
Приятный заказчик, оплата получена вовремя.
Ответный отзыв