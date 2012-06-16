Веб разработчик

с 2007 - Куратор одного диллера WebMoney, Занимаюсь автоматизацией процессов.

С 2009 Системный Администратор к.к.

С 2012 QA Automation Engineer

С 2013 PHP Developer

Пропадают исполнители?! Отмазки в стиле отсутствовал интернет?! Тогда вам ко мне. Стабильный онлайн, наличие запасных интернет каналов, наличие времени и желания. Обширные контактные данные, страница вконтакте, номер мобильного, номер рабочего (стационарный), скайп. Я не беру заказ просто так, я беру только то что реально смогу выполнить.

Wordpress, DLE, Bitrix, Yii

Статус - (Занят)