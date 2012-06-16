Веб разработчик
с 2007 - Куратор одного диллера WebMoney, Занимаюсь автоматизацией процессов.
С 2009 Системный Администратор к.к.
С 2012 QA Automation Engineer
С 2013 PHP Developer
Пропадают исполнители?! Отмазки в стиле отсутствовал интернет?! Тогда вам ко мне. Стабильный онлайн, наличие запасных интернет каналов, наличие времени и желания. Обширные контактные данные, страница вконтакте, номер мобильного, номер рабочего (стационарный), скайп. Я не беру заказ просто так, я беру только то что реально смогу выполнить.
Wordpress, DLE, Bitrix, Yii
Статус - (Занят)
Портфолио
- Сайт Клана158 просмотров
- Webmoney дилер г. Кривой Рог143 просмотра
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
11 лет назад
Оперативно выполнил поставленную задачу по очень адекватной цене, по ходу работы всегда был на связи и держал вкурсе дел, в общем адекватный и ответственный человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Надеюсь на продолжение. Рекомендую.
$45
10 баллов
12 лет назад
Все сделал в лучшем виде и быстро, спасибо!
$40
10 баллов
12 лет назад
Отлично справился с задачей.
$10
10 баллов
12 лет назад
Безупречный и внимательный исполнитель! Все сделал очень быстро. Работа принята без единой правки. Очень хорошо структурированный код.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, оплата получена вовремя.