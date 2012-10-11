Верстка/натяжка на дле ( установить )

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок176 просмотров

Нужно установить последнюю версию дле, сверстать и натянуть макет на неё. Статейный сайт, присутствует макет главной и статейной страницы

13 лет назад
Mellkiy
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$55
3 дня
Оперативно выполнил поставленную задачу по очень адекватной цене, по ходу работы всегда был на связи и держал вкурсе дел, в общем адекватный и ответственный человек. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Надеюсь на продолжение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

M-Code
33 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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