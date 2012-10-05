Администрирование сайтов на модх

Требуется сотрудник на долгосрочное сотрудничество, на данный момент 1 сайт, планируется еще не сколько.

Обязанности выкладка информации и правка существующей без внесения изменений в установленный дизайн.

Ваши цена за один проект. И цена на постоянное сотрудничество. Регионы приветствуются. Возможно оформление по трудовой.

Количество сайтов при постоянным сотрудничестве указать