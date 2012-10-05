Администрирование сайтов на модх

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок124 просмотра

Требуется сотрудник на долгосрочное сотрудничество, на данный момент 1 сайт, планируется еще не сколько.

Обязанности выкладка информации и правка существующей без внесения изменений в установленный дизайн.

Ваши цена за один проект. И цена на постоянное сотрудничество. Регионы приветствуются. Возможно оформление по трудовой.

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13 лет назад
t4538105
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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