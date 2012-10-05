Шаблонная верстка

Здравствуйте!

Нужно сделать "шаблонную" верстку нескольких шаблонов. Макеты одинаковы структурой, но отличаются стилями.

И нужно собственно так что бы все макеты имели только один html файл для одной страницы, иметь только один css файл (описывает структуру, элементы position, float и т.д.), и должен быть собственный css файл ( font, color: background и т.д.) для каждого из макетов.

Нужно верстать несколько таких страниц, внутренних.

В результате, изменяя названия в файле html ссылки на другой css файл, должен изменятся по сути представление шаблона.

Как пример:

http://demo.templatesquare.com/html/rgbstore/rgbstore-red/index.html

http://demo.templatesquare.com/html/estore/index.html

http://x4-design.eu/preview/owenshop232/index.php