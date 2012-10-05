Специалист по wordpress

На постоянно основе требуется человек , который сможет выполнять постоянно маленькие задания по работе с сайтом на wordpress по шаблонам. Первое задание создать такой сайт по шаблону. Оплачивается каждое действие, человек должен быть постоянно на связи. Предпочтение отдается фрилансерам с низкой стоимостью и знанием системы justclick