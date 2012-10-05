Имеется дизайн - необходимо на его основе сверстать шаблон под Друпал7, вывести Популярные записи и записи из той же категории в блоках (с помощью Views), настроить форум. В приложении скрин главной страницы - что будет ...
Специалист по wordpress
На постоянно основе требуется человек , который сможет выполнять постоянно маленькие задания по работе с сайтом на wordpress по шаблонам. Первое задание создать такой сайт по шаблону. Оплачивается каждое действие, человек должен быть постоянно на связи. Предпочтение отдается фрилансерам с низкой стоимостью и знанием системы justclick
Заявки фрилансеров
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