Требуется верстка под AmiroCMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки139 просмотров

Требуется верстка под AmiroCMS. Редакция Бизнес.

Также потребуется настройка модулей. Пока не могу сказать какие будут модули, поэтому от вас цена по максимуму.

Писать только здесь.

12 лет назад
dukonst
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MixStyle
Микс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-3)
13 лет назад
$350
10 дней
Встали на путь исправления

Заявки фрилансеров

MixStyle
Микс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-3)
13 лет назад