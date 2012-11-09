Нужно сверстать простой шаблон для статичного сайта с использованием инклудов (footer, header...) Есть PSD-макет страницы.
Требуется верстка под AmiroCMS
Требуется верстка под AmiroCMS. Редакция Бизнес.
Также потребуется настройка модулей. Пока не могу сказать какие будут модули, поэтому от вас цена по максимуму.
Писать только здесь.
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