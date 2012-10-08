Корректировка шаблона Wordpress и перенос сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок171 просмотр

Добрый день.

Требуется в короткий срок (1-4 дня) провести следующие работы с WP:

1. Перенос сайта на другой домен (на той же площадке, masterhost)

2. Настройка платина галереи для шаблона

3. Обновление wp c 3.3.2 до последней версии

4. Некоторые программные корректировки шаблона

Оплата на web money/Яндекс.Деньги - 50$ (1500 руб.)

WordPress
13 лет назад
krouglyi
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

marcnielsen
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Марк отлично справился с большим объемом работы по сути всего за 1 день. Утром в субботу Марку было отправлено ТЗ, а утром в воскресение 90% работ было исполнено. Поразительно быстро, понятно и четко. Всегда доступен в личке или на почте. Обязательно обращусь еще. Спасибо, Марк!
Замечательный заказчик, все быстро и грамотно объяснил, не предирчив и не скуп. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оплату получил вовремя.

Заявки фрилансеров

marcnielsen
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки по сайту на Joomla 1.5

    $20

    Здравствуйте! Нужен человек знающий верстку и джумлу. Что нужно (в кратца: Перенести контакты с одной стороны на другую Привязать ленту новостей Добавить 2 раздела. Добавить "Google Analytycs" в файл ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт на HTML 5

    Вот такой сайт: http://tarasen.ru/1.png Должен по функционалу выглядеть как этот:http://www.xn--80aqfdhpihj0hm.xn--p1ai/ (альпэкстрим.рф) От вас: цена и сроки.

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка (Bitrix)

    Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество. Имеется 4 дизайна. которые нужно "посадить" на BITRIX Начнем с простеньких дизайнов, один из них - в прикрепленном файле. Пишите цену за него.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Не отображается флеш на одной из страниц сайта

    Не отображается флеш на одной из страниц сайта,пути вроде верно прописаны все. Смотрите файл в приложении. Жду предложений по стоимости и хочу быть уверен что вы точно сможете решить задачу,можно по предоплате !

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    Здравствуйте)) Есть сайт http://myslitsky-nail.ru/ его нужно облагородить и поставить на OpenCart. Макета сайта пока нет. Ваши сроки и цена.

    Opencart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка - дизайн шаблона (css3)

    $600

    Требования: владение css3, html5, средний уровень знаний javascript, jquery и php (по возможности). Необходимо переделать нынешний шаблон, есть заготовки и уже готовы решения, нет псд и никаких графических вариантов, нынешний шаблон состоит ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад