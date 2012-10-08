Корректировка шаблона Wordpress и перенос сайта

Марк отлично справился с большим объемом работы по сути всего за 1 день. Утром в субботу Марку было отправлено ТЗ, а утром в воскресение 90% работ было исполнено. Поразительно быстро, понятно и четко. Всегда доступен в личке или на почте. Обязательно обращусь еще. Спасибо, Марк!