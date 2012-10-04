Нужно создание редактируемого шаблона новостей для рассылок по электронной почте Речь идет о тех сообщениях, которые направляются людям, подписавшимся на сайте на получение новостей и т.п. Обычно, это страница в HTML и ...
Верстка - дизайн шаблона (css3)
Требования: владение css3, html5, средний уровень знаний javascript, jquery и php (по возможности).
Необходимо переделать нынешний шаблон, есть заготовки и уже готовы решения, нет псд и никаких графических вариантов, нынешний шаблон состоит из картинок, а нужно переделать верстку в чистый CSS 3.
По максимуму использовать CSS 3 для эффектов вместо javascript, полное облачение модулей и новых функций в новый дизайн + последущее сопровождение ...
П.С.
(Переделка/ правка существующего дизайна/ кода)
(проект интересный)
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