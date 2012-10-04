Верстка - дизайн шаблона (css3)

Требования: владение css3, html5, средний уровень знаний javascript, jquery и php (по возможности).

Необходимо переделать нынешний шаблон, есть заготовки и уже готовы решения, нет псд и никаких графических вариантов, нынешний шаблон состоит из картинок, а нужно переделать верстку в чистый CSS 3.

По максимуму использовать CSS 3 для эффектов вместо javascript, полное облачение модулей и новых функций в новый дизайн + последущее сопровождение ...

П.С.

(Переделка/ правка существующего дизайна/ кода)

(проект интересный)