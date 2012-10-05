Верстка сайта визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок269 просмотров

1. Главная страница (для нее нет отдельной кнопки, переход на главную

страницу должен быть при нажатии на название ("Новогоднее

сумасбродство").

2. 4 раздела (в psd файле в папке Меню есть папка с подсветкой кнопок

(кнопка раздела подсвечивается при нажатии и переходе в раздел).

Результат нужен завтра до 15-00 (МСК)

13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$20
1 день
Все сделано качественно и раньше срока! Спасибо!
Приятно работать с заказчиком! Вовремя оплата!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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