Верстка сайта визитки

1. Главная страница (для нее нет отдельной кнопки, переход на главную

страницу должен быть при нажатии на название ("Новогоднее

сумасбродство").

2. 4 раздела (в psd файле в папке Меню есть папка с подсветкой кнопок

(кнопка раздела подсвечивается при нажатии и переходе в раздел).

Результат нужен завтра до 15-00 (МСК)