Требуется натянуть HTML-шаблон на CMS

Требуется натянуть шаблон на Boxcode CMS вместо установленного сейчас стандартного и подключить вывод модулей в шаблоне, возможно потребуется доделать или что-то переделать в HTML верстке.

ВАЖНО!

Основную верстку из PSD в HTML сделали, но скорее всего придется что-нибудь подправлять или переделывать, по ходу натягивания как правило так и бывает, поэтому человек который верстал данный макет Вам в этом поможет, если справитесь сами тем лучше, все зачтется. Что касается самого PSD-макета, если нужно что-то переделать не проблема, говорите что исправить - переделаю в кратчайшие сроки, если сможете сами опять же Вам плюс и соответственно еще большая оплата.

Дополнительная оплата! за мои пожелания, к примеру, я бы хотел чтобы сайт был на всю ширину, а не ограничивался 1450px как сейчас, и при этом был резиновый, т.е. сжимался до 1024px по горизонтали с сохранением пропорций, что дало бы возможность просматривать его на iPAD, если конечно это возможно сделать, если нет, то и так сойдет.

Если проект интересен скину все необходимое (ПАРОЛИ, ДОСТУП на хостинг и тд.), контакты ниже.

КОНТАКТЫ:

E-mail: [email protected]

ICQ: 578460056

Mail.ru агент: [email protected]

т. (391) 296-20-76