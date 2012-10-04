Несколько задач по HTML5

Всем привет! Нужен человек со знанием CSS3 и HTML5 для реализации нескольких интерактивных элементов на сайте. Писать всем у кого есть опыт либо начинающие разработчики по этой теме готовые вникать. Все предложения пишем сдесь, оставляем только скайп, другие контакты не интересуют. Студиям не писать. Всем щастия и удачи! ОМ