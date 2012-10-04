Требуется сверстать шаблон

Нужен CSS шаблон: шапка, далее текст и внизу футер. Как здесь: http://vedomo.ru/a/otoplenie/vosdydhnoe/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri.html Вместо текста вставлена картинка около 700 килобайт, грузится некоторое время. Отличие шаблона должно быть в том, что сначала нужно чтобы ...