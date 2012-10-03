Есть верстка HTML и верстка на битриксе. Необходимо сделать слайдер как в оригинальной HTML верстке. Дел на пару часов. Срочно.
Промостраница на субдомене
Необходимо сверстать страничку на субдомене. В данной странице из особенностей:
1) должна быть форма контактов (в дизе, "оставьте контакты")
2) Блок "Интересные факты" должен получать данные с основного сайта (там такой тоже есть)
3) Блок калькулятора и типовых проектов http://screencast.com/t/YwSHyi9o6H6X должен работать локально и тянуть данные опять же с основного сайта (там он реализован как самописный плагин к WP - http://shaden.ua/services/map/flat.html). Как Вы могли заметить, в сам блок тоже придется внести мелкие правки.
Опыт, ответственность и оперативность обязательны. Цену и сроки сразу называйте.
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