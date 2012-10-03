Промостраница на субдомене

Работа была сделана только частично при том что меня "упросили" отправить полную предоплату. Я решил помочь людям "по жизни" но видать зря. Вообщем несколько недель кормили завтраками пока мне не надоело и я не передал другому человеку который все за 2 часа довел до нужной кондиции. Судя по всему люди пытаются делать то на что у них нету никакой квалификации. Потерял деньги и время, будет уроком.