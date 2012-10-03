Промостраница на субдомене

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки228 просмотров

Необходимо сверстать страничку на субдомене. В данной странице из особенностей:

1) должна быть форма контактов (в дизе, "оставьте контакты")

2) Блок "Интересные факты" должен получать данные с основного сайта (там такой тоже есть)

3) Блок калькулятора и типовых проектов http://screencast.com/t/YwSHyi9o6H6X должен работать локально и тянуть данные опять же с основного сайта (там он реализован как самописный плагин к WP - http://shaden.ua/services/map/flat.html). Как Вы могли заметить, в сам блок тоже придется внести мелкие правки.

Опыт, ответственность и оперативность обязательны. Цену и сроки сразу называйте.

WordPress
13 лет назад
lyopa2
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

listven
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Работа была сделана только частично при том что меня "упросили" отправить полную предоплату. Я решил помочь людям "по жизни" но видать зря. Вообщем несколько недель кормили завтраками пока мне не надоело и я не передал другому человеку который все за 2 часа довел до нужной кондиции. Судя по всему люди пытаются делать то на что у них нету никакой квалификации. Потерял деньги и время, будет уроком.

Заявки фрилансеров

listven
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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