Требует верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка99 просмотров

Требуется блочная кроссбраузерная, валидная и семантичная верстка.

13 лет назад
adlic
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Кирилл все сделал качественно и в указанные сроки. Очень ответственный исполнитель, будем сотрудничать и дальше. Спасибо.
Приятный в общении человек. Мгновенная оплата. Одни положительные эмоции от сотрудничества! Спасибо! Надеюсь еще поработаем:)

Заявки фрилансеров

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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