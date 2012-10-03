Джумла + ВиртуМарт верстка.

Необходима кроссбраузерная верстка (с нормальным отображением на айпаде) , пара страниц чисто в джумле + верстка VirtueMart на том же сайте.

С вас портфолио. Цена,предоплата и т.д. по договоренности.

Оплата вебмани ,яденьги,киви.

Кидайте ссылки на ваши сайты,глянуть верстку. Верстка дивами.