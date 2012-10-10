доработали дизайн сайта надо внести изменение
Верстка сайта. NetCat. Срочно.
ТЗ и макет главной в прикрепл. файлах.
Остальные макеты по почте.
Нужна ориентировочная стоимость, хотя бы цена "от..."
Выбранный исполнитель
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