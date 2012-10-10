Верстка сайта. NetCat. Срочно.

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Завершен3 заявки188 просмотров

ТЗ и макет главной в прикрепл. файлах.

Остальные макеты по почте.

Нужна ориентировочная стоимость, хотя бы цена "от..."

13 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

starki
Игорь 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$300
7 дней
Хорошо сверстано, а главное - вовремя. И не пришлось ничего подправлять, переделывать - все в точности, на макете. Приятно было поработать. Спасибо!
Хороший заказчик. Работать с Анной - одно удовольствие. По оплате - ни каких претензий, все четко и вовремя. Буду рад снова сотрудничать!

Заявки фрилансеров

starki
Игорь 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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