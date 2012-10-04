Psd в html + css

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок173 просмотра

Есть шаблон его надо нарезать и сверстать - одна страница

Режем это - http://uafile.com.ua/get/48069/

Кроссбраузерность, DIVовая верстка.

CSSHTML
13 лет назад
chdchd
Игорь 
30 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Благодарю за проделанную работу - точно в срок и четко. Качество превзошло ожидания. Спасибо.
Отличный заказчик, четко сформулировал задание, сразу оплатил, приятно было поработать))

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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