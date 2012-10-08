Верстка несложной страницы

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка132 просмотра

Здравствйте!

Сейчас делается дизайн для страницы сбора конактов.

Надо будет сверстать дизайн, до завра 15:00 по москве.

Примерный макет в приложении.

На странице должен быть:

1. Слайдер фоток

2. Форма сбора контактов от smartresponder.ru

13 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа была сделана хорошо. Немного с опозданием, но хорошо. Понравилось то что адекватное отношение к заказчику и проекту. Если просил что-то доделать, то это доделывалось.
Одни положительные эмоции от сотрудничества Четко сформулированная задача, приятный в общении человек! Надеюсь еще будем работать:)

Заявки фрилансеров

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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