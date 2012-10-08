Требуется верстальщик. На постоянную работу на дому. Неполная занятость. Требования : HTML(5 желательно),Java,PHP,JQuery Желательно: CMS(WP,Joomla) связь email: [email protected] ...
Верстка несложной страницы
Здравствйте!
Сейчас делается дизайн для страницы сбора конактов.
Надо будет сверстать дизайн, до завра 15:00 по москве.
Примерный макет в приложении.
На странице должен быть:
1. Слайдер фоток
2. Форма сбора контактов от smartresponder.ru
Выбранный исполнитель
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