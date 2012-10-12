Требуется верстка макета. Кол-во страниц 5-7 Сроки ограничены. Оплата: нал и безнал, электроденьги Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и ...
Нужно сверстать дизайн
Необходимо свестать дизайн сайта. Есть главная и 5 внутренних не сильно отличающихся друг от друга.
Нужна качественная кроссбраузерная вёрстка. Чтобы после установки CMS ничего и не где не ползло и не прыгало.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сверстать landing page по прикрепленному макету. Должны работать формы заказа звонка, счетчик и отзывы. При нажатии на кнопку "заказать звонок" появляется форма для ввода имени, телефона, email и кнопка заказать. Тоже ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры верстальщики. Нужно сверстать несколько HTML 5 страниц. Валидно. Содержание немного для взрослых по этому тут скрины не покажу, только через аську или скайп=) С Уважением.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть мобильная версия сайта: http://dorsnab.net/m Необходимо повесить на него новый дизайн (картинки в приложении). Дизайн-макет дам. Писать с указанием стоимости и времени выполнения.Завершен13 лет назад
- $250
Необходим верстальщик со стажем работы со smarty для верстки и внедрения не сложного дизайна. Верстка должна быть кроссобраузерная, дивами, с чистым валидным кодом, ширина фиксированная. Версия cs-cart 3.03 (http://cs-cart.com.ua/ самая новая), были значительно ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Чистота кода. Подготовка под CMS. В плане шаблоны для CMS не нужны, нужен просто правильный код. Умение исползовать jQuery и плагины для простых спецеффектов, слайдеры, лайтбоксы, ...Закрыт13 лет назад
Требуется верстальщик для нарезки psd-шаблонов сайта в HTML. В ответах обязательно указывать цену за один проект (минимальная стоимость).HTML-верстка36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Нужно сверстать 2 страницы. Требования: XHTML 1.0 Strict, css2. Код должен быть валидный. Пока прилагаю jpg - исполнителю будет psd. Главное меню - выпадающее, Архив номеров - слайдер, Новости, Сезонный вопрос, Тема номера, Полезная информация ...Завершен13 лет назад
Требуется грамотный верстальщик, знание CSS2, CSS3, обязательно кроссбраузерная верстка, со знанием JS. Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам. Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome. Валидность. 8 страниц в ...Завершен13 лет назад
Добрый день, Требуется валидная блочная верстка. Точное соответствие макету. Ширина фиксированная.Завершен13 лет назад