Нужно сверстать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки224 просмотра

Необходимо свестать дизайн сайта. Есть главная и 5 внутренних не сильно отличающихся друг от друга.

Нужна качественная кроссбраузерная вёрстка. Чтобы после установки CMS ничего и не где не ползло и не прыгало.

13 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$110
3 дня
Спасибо за работу. Всё отлично
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Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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