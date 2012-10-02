Требуется верстка макета. Кол-во страниц 5-7 Сроки ограничены. Оплата: нал и безнал, электроденьги Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и ...
HTML 5 валидная верстка
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры верстальщики.
Нужно сверстать несколько HTML 5 страниц. Валидно.
Содержание немного для взрослых по этому тут скрины не покажу, только через аську или скайп=)
С Уважением.
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