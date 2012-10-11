Требуется верстка макета. Кол-во страниц 5-7 Сроки ограничены. Оплата: нал и безнал, электроденьги Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и ...
Верстка сайта по PSD макетам
Требуется грамотный верстальщик, знание CSS2, CSS3, обязательно кроссбраузерная верстка, со знанием JS.
Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам.
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Валидность.
8 страниц в PSD формате (главная, 7 внутренних).
От вас предложения и сроки.
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