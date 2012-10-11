Верстка сайта по PSD макетам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок218 просмотров

Требуется грамотный верстальщик, знание CSS2, CSS3, обязательно кроссбраузерная верстка, со знанием JS.

Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам.

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Валидность.

8 страниц в PSD формате (главная, 7 внутренних).

От вас предложения и сроки.

JavaScript
13 лет назад
new-innovation
Валерьевич 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bamzz_tc
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
13 лет назад
$130
5 дней
Вся работа было выполнена в срок. Все замечания и доработки выполнялись мгновенно. Спасибо за работу.
Хорошо поставленное ТЗ,понятные условие и полное взаимопонимание.Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

bamzz_tc
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
13 лет назад

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