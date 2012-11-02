Требуется php коддер. Отличное знание php и java. Веб программирование. Надо будет писать калькуляторы под сайты. Пишем только в проект. Указываем месячную оплату.
Сделать самую простейшую афишу на DLE
Есть молодой городской сайт. http://dzerlive.ru/
Нужно сделать простейшую афишу для сайта. Средствами самого DLE.
Нужно сделать три типа страниц. Подробнее в ТЗ.
Все вопросы задавайте в личку.
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