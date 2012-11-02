Сделать самую простейшую афишу на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки166 просмотров

Есть молодой городской сайт. http://dzerlive.ru/

Нужно сделать простейшую афишу для сайта. Средствами самого DLE.

Нужно сделать три типа страниц. Подробнее в ТЗ.

Все вопросы задавайте в личку.

DLE
13 лет назад
lGaaral
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$50
3 дня
Андрей, всё сделал отлично. Учёл все пожелания.
Евгений отличный заказчик. Отлично сформулировал ТЗ. Своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад

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