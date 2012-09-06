Есть макет со шрифтом (во вложении) Нужно в таком же стиле сделать надпись "Dzerlive.ru" и ниже "новости дзержинска". Цвета такие-же - белый с зелёным
- Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сайт http://dzerlive.ru/. Там есть логотип. Нужно нарисовать что-то похожее. Размеры должны и цвета должны соответствовать сайту. На логотипе должны присутствовать "DZERLIVE.RU" "Живой Дзержинск" "Новости Дзержинска" и из этих трёх фраз нужно сделать логотип вписывающийся в ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно установить API 2gis на сайт. Движок сайта DLE 9.7Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть молодой городской сайт. http://dzerlive.ru/ Нужно сделать простейшую афишу для сайта. Средствами самого DLE. Нужно сделать три типа страниц. Подробнее в ТЗ. Все вопросы задавайте в личку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
на сайте DLE нужно поправить модуль афиши. Пишите сразу цену и сроки. Сам модуль во вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть молодой сайт. Нужно на нём следующее – Страница со справочной информацией на основе API 2gis Пример (С сайта 2gis) prochelny.ru/company http://altapress.ru/cityguide/ Если есть ещё какие идеи, то пишите. Сроки выполнения работ не критично. Первично цена ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Стоит DLE 9.6 Нужно вписать в шаблон код информеров clip2net.com/s/2eo4q Пример вот тут clip2net.com/s/2eo4y Ну и страничку с подробной погодой (на 7-10 дней вперёд) По срокам не горит.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад