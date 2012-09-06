lGaaral

Евгений lGaaral

 
40 летРоссия/Дзержинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
B-des
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
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Евгений отличный заказчик. Отлично сформулировал ТЗ. Своевременная оплата. Спасибо.
Андрей, всё сделал отлично. Учёл все пожелания.
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