Добрый день. Есть сайт http://dzerlive.ru/. Там есть логотип. Нужно нарисовать что-то похожее. Размеры должны и цвета должны соответствовать сайту. На логотипе должны присутствовать "DZERLIVE.RU" "Живой Дзержинск" "Новости Дзержинска" и из этих трёх фраз нужно сделать логотип вписывающийся в ...