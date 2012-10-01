Сверстать сайт санатория Надежда

Чистота кода.

Подготовка под CMS. В плане шаблоны для CMS не нужны, нужен просто правильный код.

Умение исползовать jQuery и плагины для простых спецеффектов, слайдеры, лайтбоксы, выпадающее меню и т.д.

Так же каждый код должен быть в собственном div (е)

После этого проекта надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так что комфорт при общении для меня очень важен.

Оставляйте в предложении адрес электронной почты.

Техническое задания можно посмотреть по ссылке: http://files.mail.ru/0FQ09Y