Сверстать сайт санатория Надежда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок243 просмотра

Чистота кода.

Подготовка под CMS. В плане шаблоны для CMS не нужны, нужен просто правильный код.

Умение исползовать jQuery и плагины для простых спецеффектов, слайдеры, лайтбоксы, выпадающее меню и т.д.

Так же каждый код должен быть в собственном div (е)

После этого проекта надеюсь на долгосрочное сотрудничество, так что комфорт при общении для меня очень важен.

Оставляйте в предложении адрес электронной почты.

Техническое задания можно посмотреть по ссылке: http://files.mail.ru/0FQ09Y

jQuery
13 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

frizz123
Денис 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$45
3 дня
Начало хорошее, а финал сильно замят. Сроки растянуты были нереально, код нелепый, непонятный. Такое впечатление что названия дивов присваивались автоматическим редактором. Огромную кучу всего пришлось допиливать с программистом, особенно то, что касается динамических частей. В общем иногда казалось, что проще самому было сесть верстать.

Заявки фрилансеров

frizz123
Денис 
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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