На этой неделе нужна верстка.
HTML-верстальщик
Уважаемые друзья.
В начинающую веб-студию требуется ответственный HTML-верстальщик на удаленную работу.
Необходимые навыки:
- валидная, кроссбраузерная верстка;
- умение верстать как блочно так и таблично;
- знание JS и фреймворков (jQuery) на среднем уровне;
- четкое представление о собснвенных способностях и умение ставить реальные сроки.
На время испытательного срока оплата производится попроектно после сдачи работы заказчику.
Наличие Skype и e-mail обязательно.
Кандидатов просьба указывать в качестве примеров верстки работающие сайты, а также расценки на верстку главных/второстепенных страниц для визиток/магазинов/корпоративных сайтов.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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