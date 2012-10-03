Требуется верстальщик с элементами дизайна

На развитие и поддержку сайта требуется верстальщик-дизайнер. Работа периодическая, сдельная по каждому конкретному заданию. т.е. не полная занятость, а скорее подработка. Требования:

- кроссбраузерная верстка стилями, спрайты.

- умение дорабатывать дизайн сайта, оперативно вносить коррективы в его дизайн. Много не требуется, все элементы страниц уже есть. Время от времени требуется делать новые элементы на подобие старых.

- оперативная реакция и понимание того, что каждое задание хоть и творческое, но имеет определенные сроки.

Дизайнерские студии, группы подрядчиков и т.д. не интересуют, нужен живой творческий работник с нацеленностью на успех общего дела.

В заявке укажите, пожалуйста:

- ссылки на свои работы

- что конкретно вы в них делали.