Имеется сайт sct-lubricants.ru К пункту "Продукция" добавилось два пункта меню (смотри прикрепленный файл). Необходимо заверстать эти два пункта в виде выпадающего вертикальноего меню в том же стиле, ...
Требуется верстальщик с элементами дизайна
На развитие и поддержку сайта требуется верстальщик-дизайнер. Работа периодическая, сдельная по каждому конкретному заданию. т.е. не полная занятость, а скорее подработка. Требования:
- кроссбраузерная верстка стилями, спрайты.
- умение дорабатывать дизайн сайта, оперативно вносить коррективы в его дизайн. Много не требуется, все элементы страниц уже есть. Время от времени требуется делать новые элементы на подобие старых.
- оперативная реакция и понимание того, что каждое задание хоть и творческое, но имеет определенные сроки.
Дизайнерские студии, группы подрядчиков и т.д. не интересуют, нужен живой творческий работник с нацеленностью на успех общего дела.
В заявке укажите, пожалуйста:
- ссылки на свои работы
- что конкретно вы в них делали.
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