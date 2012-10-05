Верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок208 просмотров

Собственно нужно сделать верстку дизайн в приложении.

Фиксированная, валидно, кроссбраузерно

Несколько моментов:

- делать z-index (где это потребуется, а точно потребуется в отзывах, там над картинкой должен быть слой с «плашкой» которая закругляет углы)

- заголовок «как сделать заказ» ИЗМЕНЯЕМОЙ длины, это надо учесть (т.е. "точки" должны уменьшаться и увеличиваться)

13 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Качественно, четко, в срок! Рекомендую!
Готов и дальше сотрудничать

Заявки фрилансеров

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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