доработали дизайн сайта надо внести изменение
Сверстать скин для phpBB
Из psd-макета нужно сделать скин для форума phpBB. Оплата WebMoney.
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