Сверстать скин для phpBB

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  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки120 просмотров

Из psd-макета нужно сделать скин для форума phpBB. Оплата WebMoney.

13 лет назад
smike
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

a-grakhov
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$100
3 дня
Антон выполнил работу качественно с соблюдением сроков, оперативно ответил на все вопросы которые возникли при установке шаблона. Рекомендую Антона как ответственного разработчика.
Сотрудничали с Михаилом по созданию шаблона для форума phpbb3. При возникновении вопросов, своевременно отреагировал и помог, что стало залогом успешного выполнения проекта. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую работать с Михаилом.

Заявки фрилансеров

a-grakhov
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад

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