Небольшая доработка дизайна и верстки

Есть готовый сайт, нужно немного доработать по дизайну, сверстать и прикрутить обратно к нашей админки.http://kmtlt.ru/

С техническим заданием можно ознакомиться по ссылке:http://files.mail.ru/YLTJKQ

- умение дизайнить сайты (прорисовка элементов дизайна) и оперативно вносить коррективы в их дизайн.

- верстка стилями, спрайты.

- оперативная реакция и понимание того, что каждое задание хоть и творческое, но имеет определенные сроки.

Дизайнерские студии, группы подрядчиков и т.д. не интересуют, нужен живой творческий работник с нацеленностью на успех общего дела.

В заявке укажите, пожалуйста:

- ссылки на свои работы

- что конкретно вы в них делали.

Так же ищем людей на долгосрочное сотрудничество.

ждем Ваших предложений.