Верстка блока

есть сайт

вот на сайте есть блок

http://www.webpagescreenshot.info/img/452465-928201220931PM

http://kingsofcontent.biz/

нужно этот же блок такой же как он на главной перенести на эту страницу

http://kingsofcontent.biz/kopirait

подсказки при наведении должны работать.

одно изменение. это размер галочек сделать больше

код. желательно для прямой вставки в тело поста. желательно но не обязательно.

сделать надо сразу. задание для скучающего верстальщика. который готов оперативно выполнить задание.