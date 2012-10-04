доработали дизайн сайта надо внести изменение
Сверстать временную страницу
Нужно сверстать временную страницу сайта. Исходник PSD в слоях. Сделать нужно сегодня.
В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.
Срок и стоимость указать обязательно.
Оплата Яндекс.Деньги, вебмани после сдачи-приемки.
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