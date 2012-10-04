Сверстать временную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок151 просмотр

Нужно сверстать временную страницу сайта. Исходник PSD в слоях. Сделать нужно сегодня.

В личку не писать. В аську тоже. Все здесь.

Срок и стоимость указать обязательно.

Оплата Яндекс.Деньги, вебмани после сдачи-приемки.

13 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
У нас был срочный проект, Степан приступил к работе сразу же после выбора его исполнителем и сдал в оговоренное время. Сделал все хорошо, даже правок и замечаний не было. Сотрудничеством остались довольны, рекомендую.
Отличный заказчик! Оплата без проблем! С такими людьми приятно работать!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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