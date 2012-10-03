Надо сделать дизайн и сверстать некоторые страницы сайта, кросбраузерные во всех браузерах, в том числе на мобильных браузерах и на Safari. Подробнее при переписке.
Сверстать сайт
Сверстать сайт: 1 главная+28 внутренних страниц.
Некоторые элементы сайта работают на ява-скрипте.
Имеется подробное ТЗ с описанием работы всех элементов сайта.
Примеры страниц которые нужно будет сверстать:
https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-7.jpg
https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-1.jpg
https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-5.jpg
Срок выполнения проекта - 5 дней.
Придерживаться сроков - обязательно.
Выбранный исполнитель
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