Сверстать сайт

$225
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок302 просмотра

Сверстать сайт: 1 главная+28 внутренних страниц.

Некоторые элементы сайта работают на ява-скрипте.

Имеется подробное ТЗ с описанием работы всех элементов сайта.

Примеры страниц которые нужно будет сверстать:

https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-7.jpg

https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-1.jpg

https://dl.dropbox.com/u/65512874/irepair/irepair3-5.jpg

Срок выполнения проекта - 5 дней.

Придерживаться сроков - обязательно.

13 лет назад
nekrasov_aleksey
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$180
3 дня

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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