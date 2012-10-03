Поправить слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок140 просмотров

Есть верстка HTML и верстка на битриксе.

Необходимо сделать слайдер как в оригинальной HTML верстке.

Дел на пару часов.

Срочно.

HTML
13 лет назад
effect118
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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