Организаторы международного фестиваля славянской культуры «Листвен»
Все участники команды обладают разными навыками, являются ответственными людьми, умеют работать в команде и готовы помочь Вам в решении Ваших задач.
Мы умеем:
- Разрабатывать уникальные дизайны, оформлять всё, что можно оформить.
- Делать сайты почти любой сложности (от А до Я)
- Писать хорошие тексты (недешево и небыстро и не на все темы)
- Писать письма, заявления, самые сложные в самых непростых ситуациях, когда нужен результат.
- Организовывать мероприятия, в т.ч. творческие встречи, вечера, концерты бардов и т.д.
и много что еще.
Примеры наших работ по запросу.
Быть Добру!
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
11 лет назад
Исполнитель две недели "кормил завтраками", в итоге признался, что не может выполнить работу, которая "почти готова". Взял предоплату 1500 руб.(хотел больше), еще две недели "кормит завтраками" и предоплату не возвращает. Связываться НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
$100
0 баллов
11 лет назад
Работа была сделана только частично при том что меня "упросили" отправить полную предоплату. Я решил помочь людям "по жизни" но видать зря. Вообщем несколько недель кормили завтраками пока мне не надоело и я не передал другому человеку который все за 2 часа довел до нужной кондиции. Судя по всему люди пытаются делать то на что у них нету никакой квалификации. Потерял деньги и время, будет уроком.
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