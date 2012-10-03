Нужен CSS шаблон: шапка, далее текст и внизу футер. Как здесь:

http://vedomo.ru/a/otoplenie/vosdydhnoe/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri.html

Вместо текста вставлена картинка около 700 килобайт, грузится некоторое время.

Отличие шаблона должно быть в том, что сначала нужно чтобы грузилась середина, а потом шапка. Так как если на сайте с рекламой проблемы с сервером, то страницы грузятся проблематично, так как браузер долго ждет пока загрузится шапка и не выводит середину. Пишите ваши предложения.