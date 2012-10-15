Верстка небольшого проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок251 просмотр

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13 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
4 дня
Отлично сработались! Продолжаем дальше в том же духе!
Руслан отличный заказчик и приятный в общении человек! Буду с удовольствием работать дальше, над его проектами.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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