Необходимо сверстать страничку на субдомене. В данной странице из особенностей: 1) должна быть форма контактов (в дизе, "оставьте контакты") 2) Блок "Интересные факты" должен получать данные с основного сайта (там такой тоже есть) ...
Качественная верстка сайта
Нужно переверстать сайт.
Имеется работающий сайт, который нужно переверстать (кое-что не устраивает + переносим на другой движок). 3 типа страниц.
Нужна простая, компактная, валидная верстка, которая будет загружаться максимально быстро.
1. Верстка должна быть валидная по http://validator.w3.org/
2. Верстка должна корректно отображаться в следующих браузерах:
Google Chrome
Explorer 9
Firefox 15
Opera 12
Explorer 8
Safari 5
Safari 6
Opera 11
Safari 4
Firefox
Firefox 14
Firefox 12
Explorer 7
Проверка будет осуществляться с помощью сервисов:
http://saucelabs.com/ и http://browsershots.org/
Остальное в ТЗ
Работа срочная
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