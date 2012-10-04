в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&banner=1 Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере ...
Срочно поправить верстку и запустить
Очень срочно. Дедлайн - вечер воскр. Сайт на pimcore.
Требеется срочно попрвить верстку.
http://dev.nemchinovka-park.ru
Помимо устранения нескольких мелких багов (часа полтора) требуется добиться работы на IE 8-9
Оплата 15 тыр. ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ РАБОТЫ.
Альтернативные решения проблемы (кроме сроков) принимаются.
Тут ничего писать не нужно. Пишите сразу на [email protected]
Предпочитаю оплату наличными, однако готов к другим вариантам.
Если исполнитель в Москве - вообще замечательно.
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