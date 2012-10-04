Срочно поправить верстку и запустить

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки201 просмотр

Очень срочно. Дедлайн - вечер воскр. Сайт на pimcore.

Требеется срочно попрвить верстку.

http://dev.nemchinovka-park.ru

Помимо устранения нескольких мелких багов (часа полтора) требуется добиться работы на IE 8-9

Оплата 15 тыр. ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ РАБОТЫ.

Альтернативные решения проблемы (кроме сроков) принимаются.

Тут ничего писать не нужно. Пишите сразу на [email protected]

Предпочитаю оплату наличными, однако готов к другим вариантам.

Если исполнитель в Москве - вообще замечательно.

13 лет назад
makcant
Максим 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
$500
2 дня

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать скрипт JS

    в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&amp;banner=1 Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется HTML-верстальщик HTML4, HTML5

    Для постоянного сотрудничества разыскивается опытный верстальщик. На данный момент есть проект который требуется срочно сверстать. Далее от вас потребуется знание HTML5 и адаптивная верстка. Само собой кроме HTML знания CSS, ...

    AJAXCSSHTMLjQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание шаблона Joomla+virtuemart и правки php

    Требуется сверстать шаблон Joomla+virtuemart по псд и сделать небольшие правки по php. Нужен профессионал, хорошо знающий joomla,virtuemart и php. Работу нужно сделать быстро, так что загруженным фрилансерам не обращаться. Работа поэтапная, оплата тоже. Skype deque666

    JoomlaPHP
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Качественная верстка сайта

    Нужно переверстать сайт. Имеется работающий сайт, который нужно переверстать (кое-что не устраивает + переносим на другой движок). 3 типа страниц. Нужна простая, компактная, валидная верстка, которая будет загружаться максимально быстро. 1. Верстка ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка стиля форума IPBoard

    Нужно внести ряд правок в текущий стиль форума IPBoard. http://forum.injapan.ru/ Обсуждение проекта в redmine. На выходе должен быть стиль в виде отдельного файла, который можно импортировать в админке форума. ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Гуру верстки

    Привет если ты молод, амбициозен и готов к новому, мы ждем тебя на берегу моря в Тайланде (проезд за счет компании).

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен CSS шаблон

    Нужен CSS шаблон: шапка, далее текст и внизу футер. Как здесь: http://vedomo.ru/a/otoplenie/vosdydhnoe/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri/solnechnoe-vozdyshnoe-sibiri.html Вместо текста вставлена картинка около 700 килобайт, грузится некоторое время. Отличие шаблона должно быть в том, что сначала нужно чтобы ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад