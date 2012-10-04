Создание шаблона Joomla+virtuemart и правки php

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки150 просмотров

Требуется сверстать шаблон Joomla+virtuemart по псд и сделать небольшие правки по php. Нужен профессионал, хорошо знающий joomla,virtuemart и php. Работу нужно сделать быстро, так что загруженным фрилансерам не обращаться. Работа поэтапная, оплата тоже. Skype deque666

JoomlaPHP
13 лет назад
Neque
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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