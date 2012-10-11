Доработать скрипт JS

в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&banner=1

Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере так же справа от него менялись и товары.

Необходимо сделать сегодня жду предложений по цене.

Для профессионала работы на полчаса максимум.

Работаем по предоплате,что бы Вас не пугали мои 3 негативных отзыва. )