Доработать скрипт JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки238 просмотров

в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&banner=1

Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере так же справа от него менялись и товары.

Необходимо сделать сегодня жду предложений по цене.

Для профессионала работы на полчаса максимум.

Работаем по предоплате,что бы Вас не пугали мои 3 негативных отзыва. )

JavaScript
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо,Павел ! Помог решить сложную задачу !
Хороший заказчик. Все оплатил как обещал.

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад

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