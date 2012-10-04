Торги Газпромбанка. HTML, CSS, JS

Сверстать, написать скрипты, вникнуть и не задавать глупых вопросов. Исходный материал в ПНГ,плюс тексты текстами, плюс прозрачные элементы готовлю по запросу. Будут еще страницы, потому нужен человек желающий сопровождать проект длительное время (в режиме фриланса). Предоплата 20$, оплата после 50% и после 100%. Люди готовые выполнить задачу за 20-30 баксов идут мимо -- оценивайте реально силы и оплату (бюджет проекта указан в среднем для проекта а не для страницы). Все цены под задачей, заполняем все поля, в личку не пишем. Срок 50% понедельник 8:00, срок 100% вторник 16:30 по Киеву.

ПС: там еще будет раскрывающийся поиск, нужно будет анимировать его открытие и подгружать данные.

Оплата на пластиковую карту УКРАИНСКИХ банков. Желательно приватбанк.