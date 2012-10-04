Торги Газпромбанка. HTML, CSS, JS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки195 просмотров

Сверстать, написать скрипты, вникнуть и не задавать глупых вопросов. Исходный материал в ПНГ,плюс тексты текстами, плюс прозрачные элементы готовлю по запросу. Будут еще страницы, потому нужен человек желающий сопровождать проект длительное время (в режиме фриланса). Предоплата 20$, оплата после 50% и после 100%. Люди готовые выполнить задачу за 20-30 баксов идут мимо -- оценивайте реально силы и оплату (бюджет проекта указан в среднем для проекта а не для страницы). Все цены под задачей, заполняем все поля, в личку не пишем. Срок 50% понедельник 8:00, срок 100% вторник 16:30 по Киеву.

ПС: там еще будет раскрывающийся поиск, нужно будет анимировать его открытие и подгружать данные.

Оплата на пластиковую карту УКРАИНСКИХ банков. Желательно приватбанк.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
smartviolet
Артем 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Несколько задач по HTML5

    Всем привет! Нужен человек со знанием CSS3 и HTML5 для реализации нескольких интерактивных элементов на сайте. Писать всем у кого есть опыт либо начинающие разработчики по этой теме готовые вникать. Все предложения пишем сдесь, ...

    HTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Повесить новый дизайн на сайт

    Сайт ntdh.ru, на вордпрессе. Необходимо повесить на него новый дизайн (макет в иллюстраторе). Картинки для ознакомления прилагаю. Пишите с указанием стоимости и времени выполнения.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поставить шрифты на сайт

    $50

    Добрый день. Задача следующая: есть следующие шрифты: http://xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_GalsNormal_11687.htm http://xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_GalsBold_11671.htm Нужно написать кроссбраузерный код для поддержки этих шрифтов на сайте. Важное условие: должна быть доступна как кириллица так и ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон Joomla+virtuemart

    Требуется создать шаблон для joomla+virtuemart и cделать небольшие правки по php. Работу нужно сделать быстро. ОСТАВЛЯЙТЕ ВАШИ ЗАЯВКИ В ПРОЕКТЕ!

    JoomlaPHP
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта (HTML, 2 страницы)

    Добрый день. Необходимо сверстать две страницы сайта в чистый HTML, без cms. Макет сам по себе довольно простой, скриншоты в приложении. На внутренней странице есть скрипт комментариев, если вы также ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Срочно поправить верстку и запустить

    $500

    Очень срочно. Дедлайн - вечер воскр. Сайт на pimcore. Требеется срочно попрвить верстку. http://dev.nemchinovka-park.ru Помимо устранения нескольких мелких багов (часа полтора) требуется добиться работы на IE 8-9 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт JS

    в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&amp;banner=1 Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад