Поставить шрифты на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок179 просмотров

Добрый день.

Задача следующая: есть следующие шрифты:

http://xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_GalsNormal_11687.htm

http://xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_GalsBold_11671.htm

Нужно написать кроссбраузерный код для поддержки этих шрифтов на сайте.

Важное условие: должна быть доступна как кириллица так и латиница.

13 лет назад
5piritist
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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