Всем привет! Нужен человек со знанием CSS3 и HTML5 для реализации нескольких интерактивных элементов на сайте. Писать всем у кого есть опыт либо начинающие разработчики по этой теме готовые вникать. Все предложения пишем сдесь, ...
Повесить новый дизайн на сайт
Сайт ntdh.ru, на вордпрессе.
Необходимо повесить на него новый дизайн (макет в иллюстраторе).
Картинки для ознакомления прилагаю.
Пишите с указанием стоимости и времени выполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо сделать так, чтобы html сайт отображался во всех браузерах одинаково. HTML + CSS Цена 10 EURO.Завершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать две страницы сайта в чистый HTML, без cms. Макет сам по себе довольно простой, скриншоты в приложении. На внутренней странице есть скрипт комментариев, если вы также ...Завершен13 лет назад
- $500
Очень срочно. Дедлайн - вечер воскр. Сайт на pimcore. Требеется срочно попрвить верстку. http://dev.nemchinovka-park.ru Помимо устранения нескольких мелких багов (часа полтора) требуется добиться работы на IE 8-9 ...Закрыт13 лет назад
в слайдере на кнопки переключения картинок повесить функцию , там в коде есть, аргумент функции брать значение id из блока который будет появлятся Сайт: http://www.cms6.prgmm.ru/cat?scat=3&banner=1 Тоесть нужно что бы при смене картинки в слайдере ...Завершен13 лет назад
Для постоянного сотрудничества разыскивается опытный верстальщик. На данный момент есть проект который требуется срочно сверстать. Далее от вас потребуется знание HTML5 и адаптивная верстка. Само собой кроме HTML знания CSS, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать шаблон Joomla+virtuemart по псд и сделать небольшие правки по php. Нужен профессионал, хорошо знающий joomla,virtuemart и php. Работу нужно сделать быстро, так что загруженным фрилансерам не обращаться. Работа поэтапная, оплата тоже. Skype deque666HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно переверстать сайт. Имеется работающий сайт, который нужно переверстать (кое-что не устраивает + переносим на другой движок). 3 типа страниц. Нужна простая, компактная, валидная верстка, которая будет загружаться максимально быстро. 1. Верстка ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
Табличная верстка. Необходимо сверстать шаблон. Макет прилагаю.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт13 лет назад
С вас полностью JS, IE7+. Макеты после просмотра вашего профиля. приступать необходимо сегодня же.Завершен13 лет назад