Верстка сайта (HTML, 2 страницы)

Добрый день.

Необходимо сверстать две страницы сайта в чистый HTML, без cms.

Макет сам по себе довольно простой, скриншоты в приложении.

На внутренней странице есть скрипт комментариев, если вы также сможете его настроить и вписать дизайн - было бы очень неплохо.

Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки.