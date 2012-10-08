Верстка сайта (HTML, 2 страницы)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка489 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать две страницы сайта в чистый HTML, без cms.

Макет сам по себе довольно простой, скриншоты в приложении.

На внутренней странице есть скрипт комментариев, если вы также сможете его настроить и вписать дизайн - было бы очень неплохо.

Указывайте, пожалуйста, цены и примерные сроки.

HTML
13 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$35
1 день
Все нормально. Обсудили задание, Максим оперативно выполнил верстку, небольшие проблемы макета (для верстальщика) - успешно решил. Результаты в процессе работы демонстрировались на собственной страничке. Спасибо!
Адекватный заказчик, не торопил и не подгонял, часто в онлайне, что давало возможность скорректировать задание и оперативно решать возникающие вопросы!

Заявки фрилансеров

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад

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