Neono

Максим Neono

 
33 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
helpist
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bogunenkoa
Альона 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Как всегда - Спасибо за качественную работу!
bogunenkoa
Альона 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо! отлично справился с работой, замечания (и внешние и по коду от программиста) все устранил, в общем всем рекомендуем Максима, и сами будем стараться сотрудничать с ним.
Отличный заказчик. Было приятно с ним работать , ну и само собой оплата своевременная.
Ответный отзыв
demoniq
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка таблицы
Нужно было быстро решить простую, но нудную задачу. Максим справился оперативно, понял с полуслова, сделал как нужно + добавил приятных плюшек.
Отличный заказчик, все объяснил , не дергал и оплатил в срок.
Ответный отзыв
sunlord
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
5 баллов
11 лет назад
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Предоплату не брал. Не смог доделать проект, но не потерялся, как часто бывает в таких случаях, а честно об этом сказал и скинул все наработки. Респект.
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10 отзывов
от $30
от 1 дня
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