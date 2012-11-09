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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Как всегда - Спасибо за качественную работу!
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо! отлично справился с работой, замечания (и внешние и по коду от программиста) все устранил, в общем всем рекомендуем Максима, и сами будем стараться сотрудничать с ним.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно с ним работать , ну и само собой оплата своевременная.
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно было быстро решить простую, но нудную задачу. Максим справился оперативно, понял с полуслова, сделал как нужно + добавил приятных плюшек.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все объяснил , не дергал и оплатил в срок.
$30
5 баллов
11 лет назад
Предоплату не брал. Не смог доделать проект, но не потерялся, как часто бывает в таких случаях, а честно об этом сказал и скинул все наработки. Респект.
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10 отзывов
от $30
от 1 дня
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