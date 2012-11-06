Сверстать 2 шаблона для Joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок178 просмотров

Нужно срочно сверстать 2 шаблона для joomla 1.5

Joomla
13 лет назад
sadesad
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Прекрасно выполненная работа! Сверстано за 2 дня. Минимальные корректировки. Все сделано наилучшим образом, очень рад что выбрал именно Евгения исполнителем. Спасибо огромное.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zero_real
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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