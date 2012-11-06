Всем привет! Нужен человек со знанием CSS3 и HTML5 для реализации нескольких интерактивных элементов на сайте. Писать всем у кого есть опыт либо начинающие разработчики по этой теме готовые вникать. Все предложения пишем сдесь, ...
Сверстать 2 шаблона для Joomla 1.5
Нужно срочно сверстать 2 шаблона для joomla 1.5
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