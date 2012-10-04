Нужна верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки210 просмотров

Требования:

1. Валидный (читабельный) код

2. Комментарии к коду

3. Кроссбраузерность (IE выкидываем)

4. К элементам (шапка, меню, партнеры и т.д) отдельные файлы стилей

5. СЕО валидация учитывание важности страниц и заголовков, также пунктов меню

Желательно:

1. Блокировать IE

2. CSS3

3. Минимизировать использование графики (изображений)

4. Использовать нормализатор HTML5

Особенности:

1. На сайте используется bootstrap 2.1.1 версии, просьба учитывать.

Связь:

Skype: "inel.pro" (предпочитаемый вид связи)

Email: [email protected] & [email protected]

Оплата:

Работаю с банковскими переводами (предпочтительно) & ПриватБанк (Украина)

Webmoney (WMR, WMZ, WMU)

Согласен на безопасную сделку, составление договора (расходы на исполнителя)

Предоплата возможна только для исполнителей с положительным рейтингом.

P.S: Цены и запрос шаблона в скайп.

BootstrapHTML
13 лет назад
inel
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Адекватен.... но отказался

Заявки фрилансеров

wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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